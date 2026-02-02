İstanbul'da Sürüklenen Kuru Yük Gemisi, Büyükdere Demir Sahası'na Demirletildi

(İSTANBUL) - Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM), makine arızası yaşayan LADY SHAM kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi engellenerek Büyükdere Demir Sahası'na demirletildiğini açıkladı.

KEGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " İstanbul'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan LADY SHAM isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin; KURTARMA-11 Römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup; İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın, KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimizin refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.