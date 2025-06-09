Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Geçişinde Yoğunluk

Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Geçişinde Yoğunluk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde İzmit ilçesi geçişinde yoğun trafik yaşanıyor. Dönüş yolculuğu başlayan vatandaşlar için ekipler yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

1) KUZEY MARMARA OTOYOLU İZMİT GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişi Solaklar sapağı mevki yoğunluk yaşanıyor. İstanbul istikametine doğru 4 şeritli otoyolda yoğun araç trafiği gözleniyor. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni

Burcu öğretmenin yardım çığlığı! Hayatı kabusa döndü
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.