Haberler

Üsküp'te Kadın Girişimciler Buluştu

Üsküp'te Kadın Girişimciler Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Buluşması düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Buluşması düzenlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve DTİK tarafından düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonyalı milletvekilleri, DTİK Kuzey Makedonya Temsilcisi Fatih Şahbaz, DEİK ve DTİK temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşlar ile diaspora temsilcileri, Balkanlar'da faaliyet gösteren Türk kadın girişimci iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın derin tarihi ve kültürel bağlar ile üst düzey ilişkilere sahip iki dost ve müttefik ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Ulusoy, "İkili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaşmış olup bunu 2 milyar dolara çıkarma yönünde ortak irademiz mevcuttur." dedi.

Kadınları birçok büyük çaplı Türk yatırımında yönetici pozisyonunda görmekten gurur duyduklarını dile getiren Ulusoy, "Türkiye olarak Kuzey Makedonya'nın tüm kesimlerini kapsayan ve kucaklayan bir yaklaşımla bu dost, müttefik ve kardeş ülkeye destek vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

DEİK Yönetim Kurulu ve DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Berna Gözbaşı da DEİK ve DTİK'in çalışmalarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Bugün Türk ve Türk dostlarını bir araya getirdiklerini belirten Gözbaşı, "Balkanlar, hepimiz için önemli bir coğrafya." dedi.

"Kadın elinin değdiği ekonomilerde daha sağlam temeller oluşuyor"

DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanı ve DTİK Yunanistan Temsilcisi Levent Sadık Ahmet de Türk dünyası ve Müslümanlık için Balkanlar'da savaşmış, gözyaşı dökmüş atalarının hayallerini gerçekleştirmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Ahmet, "O yüzden bugün Evlad-ı Fatihan topraklarında, doğup büyüdüğümüz topraklarda hep beraber kadınlarımızla, gençlerimizle el ele vererek bugün bir tarih yazıyoruz ve bunu kadınlarımızla beraber yaptığımdan dolayı çok gurur duyuyorum." diye konuştu.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Taylan Aydın da kadınların üretim ve karar mekanizmalarında yer aldığı ekonomilerin çok daha hızlı büyüdüğüne her geçen gün şahit olduklarına dikkati çekerek, "Kadın elinin değdiği ekonomilerde daha sağlam temeller oluşuyor. Halkbank olarak biz de kadın girişimciliğini öncelikli faaliyet alanlarımızdan biri olarak görüyor, kendimizi üreten kadının bankası olarak tanımlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahbaz da Balkanlar'ın farklı ülkelerinde üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan, yeni fikirlerin peşinden giden ve bulunduğu topluma değer katan kadınları bir araya getirdiklerini söyledi.

Şahbaz, "Artık biliyoruz ki kadınların ekonomik hayata güçlü katılımı, yalnızca kadınların güçlenmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda daha güçlü şirketler, daha yenilikçi ekonomiler ve daha kapsayıcı bir kalkınma anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye! Aileler isyan etti
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı

Tam 14 yıl beklediler! Transfer tahtası açıldı, 27 imza birden geldi

6'ncı kattan düşen Tülay'dan acı haber! Henüz 30 yaşındaydı

6'ncı kattan düşen kadından acı haber! Henüz 30 yaşındaydı
Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var

Avrupa'nın göbeğinde Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var
Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti

Üzerinden geçen tankı böyle kaydetti