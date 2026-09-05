Üsküp'te Kadın Girişimciler Buluştu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Buluşması düzenlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve DTİK tarafından düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonyalı milletvekilleri, DTİK Kuzey Makedonya Temsilcisi Fatih Şahbaz, DEİK ve DTİK temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşlar ile diaspora temsilcileri, Balkanlar'da faaliyet gösteren Türk kadın girişimci iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın derin tarihi ve kültürel bağlar ile üst düzey ilişkilere sahip iki dost ve müttefik ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Ulusoy, "İkili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaşmış olup bunu 2 milyar dolara çıkarma yönünde ortak irademiz mevcuttur." dedi.

Kadınları birçok büyük çaplı Türk yatırımında yönetici pozisyonunda görmekten gurur duyduklarını dile getiren Ulusoy, "Türkiye olarak Kuzey Makedonya'nın tüm kesimlerini kapsayan ve kucaklayan bir yaklaşımla bu dost, müttefik ve kardeş ülkeye destek vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

DEİK Yönetim Kurulu ve DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Berna Gözbaşı da DEİK ve DTİK'in çalışmalarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Bugün Türk ve Türk dostlarını bir araya getirdiklerini belirten Gözbaşı, "Balkanlar, hepimiz için önemli bir coğrafya." dedi.

"Kadın elinin değdiği ekonomilerde daha sağlam temeller oluşuyor"

DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanı ve DTİK Yunanistan Temsilcisi Levent Sadık Ahmet de Türk dünyası ve Müslümanlık için Balkanlar'da savaşmış, gözyaşı dökmüş atalarının hayallerini gerçekleştirmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Ahmet, "O yüzden bugün Evlad-ı Fatihan topraklarında, doğup büyüdüğümüz topraklarda hep beraber kadınlarımızla, gençlerimizle el ele vererek bugün bir tarih yazıyoruz ve bunu kadınlarımızla beraber yaptığımdan dolayı çok gurur duyuyorum." diye konuştu.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Taylan Aydın da kadınların üretim ve karar mekanizmalarında yer aldığı ekonomilerin çok daha hızlı büyüdüğüne her geçen gün şahit olduklarına dikkati çekerek, "Kadın elinin değdiği ekonomilerde daha sağlam temeller oluşuyor. Halkbank olarak biz de kadın girişimciliğini öncelikli faaliyet alanlarımızdan biri olarak görüyor, kendimizi üreten kadının bankası olarak tanımlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahbaz da Balkanlar'ın farklı ülkelerinde üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan, yeni fikirlerin peşinden giden ve bulunduğu topluma değer katan kadınları bir araya getirdiklerini söyledi.

Şahbaz, "Artık biliyoruz ki kadınların ekonomik hayata güçlü katılımı, yalnızca kadınların güçlenmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda daha güçlü şirketler, daha yenilikçi ekonomiler ve daha kapsayıcı bir kalkınma anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA