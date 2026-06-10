Haberler

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den KTSO'ya ziyaret

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den KTSO'ya ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve heyeti, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını görüştü.

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve heyeti, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

Büyükelçi Manasijevski, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Eser Cevahir ve beraberindeki heyet ziyarette, KTSO Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Ilık, konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin her iki ülke ve ticareti için önemli olduğunu ifade eden Ilık, iş birliği halinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Manasijevski de Kuzey Makedonya'nın ekonomi ve ticaret iş birliğine her zaman açık olduğunu söyledi.

Toplantıda daha sonra iki ülkenin ticari faaliyetleri, yatırım ve ticaret avantajları görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı

Yıllar süren hasret resmen sona erdi!

Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz

Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...

İddianame tamam! 27 kadın fenomene istenen cezalar belli oldu
Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap

Galatasaraylıları bu kez bayağı üzdü
Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın

Talimatı verdi: Ne gerekiyorsa yapın
Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu

Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi