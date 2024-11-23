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Kuzey Ege'deki Lodos Balıkesir'de Zarar Verdi

Kuzey Ege'deki Lodos Balıkesir'de Zarar Verdi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan lodos, bazı teknelerin batmasına ve sahildeki işletmelerin zarar görmesine neden oldu. Dalgaların boyu 3 metreyi aşarken, birçok bölgede itfaiye ekipleri hasar tespit çalışmaları yaptı.

Kuzey Ege'de etkili olan lodos, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kıyıda bağlı bazı teknelerin zarar görmesine yol açtı.

İlçede dün akşam başlayan ve yer yer saatteki hızı 90 kilometreye varan lodos nedeniyle sahilde boyları 3 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmelerin brandaları parçalandı.

İlçe merkezindeki Ali Çetinkaya Mahallesi'nde yer alan Yunus Emre Parkı'nın yanı sıra Altınova Mahallesi'ndeki kıyıya bağlı küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı.

Küçükköy Mahallesi'ndeki Sarımsaklı Plajları'nın bazı bölümlerinde ise çok sayıda deniz karpuzu kıyıya vurdu.

Ayrıca, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direği, yol kenarında seyreden otomobilin üzerine düştü. Araçta hasara yol açan olayın ardından direk, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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