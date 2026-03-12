Haberler

Şanlıurfa'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yapan E.D. jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayda ele geçirilen altınlar ve silah dikkat çekti. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bozova ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının ardından jandarma ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını E.D'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli saklandığı adreste yakalandı. Yapılan aramada 1 altın kemer, 1 altın gerdanlık, farklı tip ve ebatlarda altınlar, 1 tabanca ile 1 şarjör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olaya ilişkin paylaşılan görüntülerde, kar maskesi takarak kuyumcuya giren şüphelinin hırsızlık anları, jandarma ekiplerinin şüphelinin adresine düzenlediği operasyon ve aramalarda ele geçirilen malzemeler yer alıyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler

Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği