Aydın'da kuyumcudan yüzük çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuyumcudan altın yüzük çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir kuyumcu, tabladaki altın bir yüzüğün çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin M.C.A. olduğunu belirledi.

M.C.A. saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda sahte altın ve takılar ele geçirildi.

Şüphelinin tezgahtaki yüzüğü çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde yüzükleri deneyen şüphelinin, kuyumcunun tablalardan birini vitrine koyduğu sırada diğer tabladaki yüzüklerden birini alarak cebine koyduğu yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.