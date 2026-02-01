Haberler

Aydın'da kuyumcudan yüzük çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kuyumcudan altın yüzük çaldığı iddia edilen M.C.A., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Zanlının çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuyumcudan altın yüzük çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir kuyumcu, tabladaki altın bir yüzüğün çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin M.C.A. olduğunu belirledi.

M.C.A. saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda sahte altın ve takılar ele geçirildi.

Şüphelinin tezgahtaki yüzüğü çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde yüzükleri deneyen şüphelinin, kuyumcunun tablalardan birini vitrine koyduğu sırada diğer tabladaki yüzüklerden birini alarak cebine koyduğu yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Avustralya Açık'ta 87 yıllık rekor kırıldı

87 yıllık rekoru kırdı
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler