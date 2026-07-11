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Müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 15 altın bilezik alıp kaçtı; o anlar kamerada

Müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 15 altın bilezik alıp kaçtı; o anlar kamerada
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcuya altın alma bahanesiyle giren şüpheli, 2,5 milyon lira değerindeki 15 altın bileziği çalarak kaçtı. Polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi tarlada altınlarla birlikte yakaladı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle gelen şüpheli, yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 altın bileziği alıp, kaçtı. Şüpheli polis tarafından altınlarla birlikte yakalanırken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Salihli ilçesi Sevgiyolu'ndaki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren bir şüpheli, incelemek istediğini söyleyip, altın bilezikleri eline aldı. Şüpheli, bilezikleri bir süre inceledikten sonra yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 bileziği alıp, kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Samet Ş., olduğunu belirledi. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, aynı gün operasyon düzenledi. Samet Ş., Keli Mahallesi'ndeki bir tarlada çaldığı altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen 15 altın bilezik, emniyetteki işlemlerin ardından kuyumcuya teslim edildi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yunus Candan, olaya kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi çalınan altınlarla birlikte yakalayan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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