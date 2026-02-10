Haberler

Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı

Kayseri'de forkliftle kepenklerini kırarak içeri girdiği kuyumcu dükkanını soyup, olay yerinden eşekle uzaklaşan şüpheli, polis tarafından yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Kayseri'de bir şüpheli, çalıntı forklift kullanarak bir kuyumcu dükkanından 150 gram ziynet eşyası çaldı.
  • Şüpheli, olay yerinden eşekle kaçtı ve daha sonra yakalanarak tutuklandı.
  • Çalınan 150 gram altın, toprağa gömülü halde bulundu ve sahibine teslim edildi.

Kayseri'de çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanına giren şüpheli, 150 gram ziynet eşyası çaldıktan sonra eşekle kaçtı. Yakalanan şahıs tutuklandı.

FORKLİFTLE KUYUMCU DÜKKANINI SOYDU

Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'taki kuyumcu dükkanında meydana geldi. M.Ç. (26), çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran şüpheli, içeri girerek 150 gram ziynet eşyası çaldı.

Alarm devreye girerken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EŞEKLE KAÇTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, saha çalışması ve kamera incelemesi sonucu şüphelinin M.Ç. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toprağa gömülü halde bulunan 150 gram altın ise sahibine teslim edildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.Ç.'nin forkliftle kuyumcunun kepengini kırdığı ve içeri girdiği görüldü. Kuyumcudan ziynet eşyası çalan şüphelinin, olay yerinden eşekle uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

