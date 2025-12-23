Kuveyt, Stratejik Liman Projesi İçin Çin İletişim İnşaat Şirketi'yle Sözleşme İmzaladı

KUVEYT, 23 Aralık (Xinhua) -- Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı ile Çin İletişim İnşaat Şirketi, Cehre valiliğinin kuzeyindeki Bubyen Adası'nda yer alan Mübarek El-Kebir Limanı projesinin ilk aşaması için mühendislik, tedarik ve inşaat anlaşması imzaladı.

Cuma günü düzenlenen imza törenine Kuveyt Başbakanı Şeyh Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah'ın yanı sıra kabine üyeleri, Çin Büyükelçiliği yetkilileri ve Çinli şirket temsilcileri katıldı.

Kuveyt Başbakanı Sabah, projeyi Kuveyt-Çin dostluk ve işbirliğinin güçlü bir sembolü olarak nitelendirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun soluklu ve sağlam bir tarihsel temele dayandığını belirten Sabah, Kuveyt-Çin stratejik ortaklığının sürekli olarak somut sonuçlara dönüştüğünü söyledi.

Çin'in Kuveyt Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Liu Xiang ise imzalanan sözleşmeyi, ikili işbirliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi ve iki ülke arasında yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin ilerletilmesi açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Liu, projenin Kuveyt'in ekonomik çeşitlenmesini ve 2035 vizyonunu destekleyeceğini ifade etti.

Çin İletişim İnşaat Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Chen Zhong da sözleşmenin şirketin kısmen Çin standartlarına göre inşa edilen ve başlangıcından itibaren şirketin teknoloji ve uzmanlığını içeren Ortadoğu'daki ilk liman projesi olduğunu belirtti. Chen, limanın Kuveyt-Çin işbirliğinin örnek projelerinden biri haline gelmesini sağlayacaklarını söyledi.

Mübarek El-Kebir Limanı, Kuveyt'in bölgesel bir ticaret merkezi olma ve ekonomisini çeşitlendirme hedeflerinin merkezinde yer alıyor. Proje, 2035 Kuveyt Vizyonu kapsamında ülkenin gerçekleştirmeyi hedeflediği önde gelen altyapı girişimlerinden biri olarak görülüyor.