Kuveyt'te Sosyal Sigortalar Kurumu saldırıların hedefi oldu

Güncelleme:
Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depolarının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kuveyt İletişim Merkezinin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kuveyt ordusundan daha önce yapılan açıklamada, bazı İHA'larla Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na ait yakıt depolarının hedef alındığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
