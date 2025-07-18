KUTSO, Demre'deki Muhasebeci ve Mali Müşavirlerle Toplantı Düzenledi

KUTSO, Demre'deki Muhasebeci ve Mali Müşavirlerle Toplantı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Demre'de muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya gelerek bölgedeki ticari faaliyetler ve sorunları değerlendirdi. Oda Başkanı Fahri Özen, bu toplantıların bölge ekonomisine yön verecek projeler hazırlamak amacıyla önemli olduğunu vurguladı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından Demre'de faaliyet gösteren muhasebeci ve mali müşavirlerle istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Demre Temsilcisi Muhammet Manavgatlı ile ilçede hizmet veren muhasebeci ve mali müşavirler katıldı.

Toplantıda, bölgedeki ticari faaliyetler, mevzuat uygulamaları, oda hizmetleri ve mali müşavirlerin beklentileri değerlendirildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özen, oda olarak Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya geldiklerini belirtti.

Bu toplantılardan çıkan ortak fikirlerle bölge ekonomisine yön verecek projeler hazırlamayı ve bölgedeki iş insanlarına destek vermeyi hedeflediklerini ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Muhasebeci ve mali müşavirler, işletmelerimizin en yakın yol arkadaşlarıdır. Bölgesel kalkınmanın sağlıklı ilerlemesi için onların sahadaki deneyim ve gözlemleri bizim için çok kıymetli. Demre gibi üretim ve turizm potansiyeli yüksek ilçelerimizde, meslek mensuplarının sorunlarını doğrudan dinlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bu tür buluşmaları önemsiyoruz. Oda olarak her zaman iş dünyamızın ve meslek camiamızın yanındayız."

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek

Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Suriye'de kaos! 50 bin aşiret mensubu Süveyda'ya ulaştı, çatışmalar şiddetlendi

50 bin aşiret mensubu bölgeye ulaştı, çatışmalar şiddetlendi
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti

Trafikte bunu yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip ceza kesti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasının tabunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü

Kocasının tabunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.