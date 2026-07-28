Kumluca Ticaret Borsası akreditasyon belgesini yeniledi

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında yürütülen denetim sürecini başarıyla tamamlayarak Akreditasyon Sertifikası'nı yeniden almaya hak kazandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen TOBB 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni'nde, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan 73 oda ve borsaya sertifikaları verildi.

Törende Kumluca Ticaret Borsası'nı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş, Genel Sekreter Eşref Aydın ve yönetim kurulu üyeleri temsil etti. KUTBO, TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından belirlenen standartları yerine getirerek yeniden akredite edilen borsalar arasında yer aldı.

Akreditasyon Sertifikası, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ticaret Bakanı Bolat tarafından KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş'a takdim edildi.

Durdaş, törende yaptığı değerlendirmede, TOBB Akreditasyon Sistemi'nin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin artırılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Akreditasyonun yalnızca bir belge olmadığını, aynı zamanda üyelere ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet sunma anlayışının göstergesi olduğunu ifade eden Durdaş, emeği geçen yönetim kurulu, meclis üyeleri, personel ve akreditasyon ekibine teşekkür etti.

Üyelere daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunmayı, kurumsal yapıyı sürekli geliştirerek akredite borsa kimliğini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Durdaş, KUTBO'nun TOBB Akreditasyon Sistemi doğrultusunda hizmet kalitesini ve kurumsal kapasitesini geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA