Haberler

Kütahya Pekmez Pazarı'nda sağlıklaştırma başladı, 96 iş yeri cephesi yenilenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Pekmez Pazarı'nda sağlıklaştırma başladı, 96 iş yeri cephesi yenilenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valiliği'nin projesi kapsamında Pekmez Pazarı Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları başladı. Beş etaba yayılan işin ilk bölümünde 96 iş yerinin cephesi yenilenecek, esnaftan ücret alınmayacağı belirtildi.

Kütahya'nın tarihi ticaret merkezlerinden Pekmez Pazarı Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları başladı.

Beş etap halinde gerçekleştirilecek projenin ilk bölümünde 96 iş yerinin cephesi yenilenecek.

Kütahya Valiliği tarafından hayata geçirilen Pekmez Pazarı Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yapım İşi Projesi kapsamında bölgenin tarihi dokusunun korunması ve çarşının görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor.

Projede çatı imalatları, cephe sıva işlemleri, iş yerlerinin dış cephe düzenlemeleri ve yeni tabelaların yapımı gerçekleştirilecek.

Kütahya Valisi Musa Işın, beraberindeki heyetle tarihi çarşıda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Musa Işın, bölgede kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirileceğini söyledi.

Proje kapsamındaki sokak ve caddelerde restorasyon yapılacağını belirten Işın, çarşının kapalı çarşı haline getirileceğini ifade etti.

Projenin Kütahya turizmine önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Işın, tarihi çarşıdaki dönüşümün kent açısından önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de proje kapsamında iş yerlerinin dış cephelerinin ve tabelalarının tek tip olacak şekilde düzenleneceğini söyledi.

Çalışmaların Kütahya İl Özel İdaresi tarafından finanse edildiğini belirten Biçer, projenin 5 etap halinde gerçekleştirileceğini aktardı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da tarihi çarşıda yapılacak çalışmalar nedeniyle esnaftan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirtti.

Çalışmalar süresince esnafın anlayış göstermesini isteyen Bayırcı, projenin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Uçaktaki görevlilere saldırdığı için gözaltına alınan Selma Blair'in avukatı: İlaçlarını almamış

Kabin görevlisini ısırıp, uçağı birbirine katmıştı! Serbest bırakıldı
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu
İsrail, Doğu Kudüs'te 2 Filistinli aileyi evlerini elleriyle yıkmaya mecbur bıraktı

Vicdanları yaralayan karar! Evini kendi elleriyle yıktırdılar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karşıya geçmek isteyen çifti ölüm ayırdı
Anne ve 5 yaşındaki kızını para için öldürmüştü: Cani dövüşçü son nefesini cezaevinde verdi

Para için anne ile kızını katleden cani dövüşçünün sonu hapiste geldi
Seda Sayan'dan kadınlara hayat tavsiyesi: Kendi paranızı kazanın

Seda Sayan'dan kadınlara hayat dersi: Bunu sakın yapmayın!
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz

29 ülkeyi bir araya getiren saldırı iddiası: Harekete geçiyoruz
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret

Sinsi plan suya düştü! Prens anında veto etti
Fenerbahçe'den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig'de şov yaptı

Fenerbahçe'de yedek kulübesinden çıkmıyordu! Premier Lig'de şov yaptı
Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

Boşandılar ama bağları kopmadı! Yasemin Ergene’den eski eş açıklaması