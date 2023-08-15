Kütahya İl Müftüsü Gediz'i ziyaret etti

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya'ya atanana İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Gediz'de yapılan eserleri inceledi ve hayırseverlere teşekkür etti. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden Hatay Müftüsü'nün kabrini ziyaret etti.

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya'ya atanana İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ilk ziyaretini Gediz'e gerçekleştirdi.

İl Müftü yardımcısı Tahsin Ekim ile beraber Gediz Müftülüğünü ziyaret eden Müftü İrfan Açık 15 Temmuz Erkek Hafızlık Kursu, yeni müftülük yapımı için tahsis edilen alan, yapımı tamamlanan ve hizmete hazır Havva Ana Kız Hafızlık Kursu ve yapımı tamamlanma aşamasında olan Serdar Camii Diyanet Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Müftü Açık, Gediz'de böylesi güzel ve amaca uygun eserleri görmekten son derece memnun kaldığını ifade ederek, "Bu eserlerin oluşmasında katkısı olan hayırseverlere ve kurum personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Açık, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ile birlikte 6 Şubat depreminde enkaz altında kalarak vefat eden Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin Altınkent köyünde bulunan kabrini ziyaret dua etti. - KÜTAHYA