Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Programı Açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) "Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Ön Lisans Programı"nın açılışı gerçekleştirildi.

DPÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan bölümün tanıtımı için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, burada yaptığı konuşmada, kara yolu taşıyıcılığının Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatında önemli rol oynadığını söyledi.

Lojistik sektörünün sadece ürünlerin taşınmasına değil, aynı zamanda ticaretin, üretimin, toplumsal refahın, kültürün ve değerlerin taşınmasına da aracılık ettiğini dile getiren Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Özellikle nitelikli, donanımlı ve profesyonel sürücüler yetiştirmek, sektörün sürdürülebilir büyümesi ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. İşte bu nedenle Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Ön Lisans Programı'nı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda hayata geçirmek istedik. Bugün büyük memnuniyetle bu töreni icra ederken hedefimize ulaştığımızı görüyoruz. Bu program yalnızca teknik sürüş becerilerini öğretmekle yetinmeyecek, aynı zamanda trafik güvenliğini, çevre bilincini, lojistik yönetiminin nasıl olduğunu ve mesleki etik alanında kapsamlı bir eğitim sunacaktır."

Kızıltoprak, program kapsamında sadece öğrenim değil, uygulamalı eğitimin de verileceğini kaydederek, "Böylelikle amacımız öğrencilerimizi sıradan sürücüler olarak yetiştirmek değil, aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu vizyoner, sorumluluk sahibi ve lider profesyoneller yetiştirmektir. Lojistik sektörünün gelecekteki liderlerini bu programdan yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu program Türkiye'de ve dünyada ilk olma hedefini ancak geleceğin sektör liderlerini yetiştirdiği zaman hissedecektir." ifadelerini kullandı.

Programda, Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kayıhan Özdemir Turan, Lojistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Ford Otosan Malzeme Planlama ve Lojistik Lideri Onur Sarıkaya ve Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ford Otosan ve Tırsan Treyler tarafından hibe edilen çekici ve dorsenin hizmete alımı açılışı gerçekleştirildi.