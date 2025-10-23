Haberler

Kütahya'da PTT'nin 185. Yıldönümü Kutlandı

Kütahya'da PTT'nin kuruluşunun 185. yıldönümü kutlamaları kapsamında, ilk müşteri Ramazan Pazar'a ödüller verildi. PTT Başmüdürü Ersin Yılmaz, PTT'nin Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri olduğunu ve kaliteli hizmet sunmaya devam ettiğini vurguladı.

Kütahya'da Ptt'nin kuruluşunun 185. yıldönümü kutlandı.

Kutlamalar kapsamında PTT Kütahya hizmet binasında düzenlenen programda PTT gişelerinde işlem yaptıran Ramazan Pazar isimli 185'inci müşteriye hediyeler verildi.

Kütahya PTT Başmüdürü Ersin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT'nin Türkiye'nin en köklü ve güvenilir kurumlarından biri olduğunu söyledi.

PTT'nin aynı zamanda Türkiye'nin iletişim ve haberleşme alanındaki göz bebeği kurumu olduğunu ve sunduğu kaliteli hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiğini de dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"PTT güvenilir, erişilebilir, hızlı ve kaliteli bir şekilde sürdürdüğü faaliyetlerinin çağın teknolojilerine uygun olarak modernize ediyor. Postanın yanında kargo, filateli, bankacılık, e-ticaret ve lojistik gibi pek çok alanda sektörde lider olan PTT, bugünün ihtiyaçları ve teknolojisini hizmetlerine entegre ederek gücüne güç katıyor."

Müşteri Ramazan Pazar da kendisine verilen hediyelerden dolayı PTT ailesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
