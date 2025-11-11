Haberler

Kütahya'da Fidan Dağıtımı Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya'da Fidan Dağıtımı Coşkuyla Gerçekleşti
Güncelleme:
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla vatandaşlara 3 bin badem, ceviz ve kestane fidanı dağıttı. Fidanların kısa sürede tükendiği etkinlikte, 14 bin 600 fidanın da dikimi gerçekleştirildi.

Kütahya'da, vatandaşlara badem, ceviz ve kestane fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda gerçekleştirdiği fidan dağıtımına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vali Yardımcıları Süleyman Ovalı, Harun Kazez ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'in dağıttığı fidanlar kısa sürede tükendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kütahya'da 14 bin 600 fidanın dikiminin yapıldığını söyledi.

Şimdi de vatandaşlara gelir getirici türlerden olan 3 bin fidanı dağıtımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Dingil, şunları kaydetti:

"Orman varlığımız için gösterilen gayretlerimizin yanı sıra vatandaşlarımıza gelir getirici fidan temini konusunda da yardımcı oluyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak fidanlarımızı toprakla buluşturduktan sonra da vatandaşlarımıza bahçelerine dikmeleri için her birinden biner adet olmak üzere ceviz ve kestane fidanı dağıtıyoruz. İnşallah bu fidanlar da toprakla buluşturularak vatandaşımıza fayda sağlayacaktır."

