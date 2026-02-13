Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığından "IBAN kiralama" uyarısı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca "IBAN kiralama" konusunda uyarılarda bulunuldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan "banka hesabını kirala, komisyon kazan" ilanlarının büyük bir suç ağının parçası olduğuna dikkat çekildi.

Dolandırıcıların özellikle gençleri ve maddi desteğe ihtiyaç duyan bireyleri "risk yok" vaadiyle hedef aldığı vurgulanan açıklamada, bir banka hesabını veya IBAN numarasını başkasına kullandırmanın Türk Ceza Kanunu'na göre suç olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen suç gelirleri, kiralanan bu IBAN'lara yönlendirilmektedir. Para trafiği bu hesaplar üzerinden yürütüldüğü için adli bir soruşturma durumunda suçun asıl sorumlusu ve muhatabı, hesabını kiraya veren kişi olmaktadır. Bu durum, ağır hapis cezaları ve geri dönülemez sicil bozukluklarına yol açabilmektedir."

Başsavcılık, vatandaşların mağdur olmaması için şu uyarılarda bulundu:

"IBAN, banka şifresi ve mobil onay kodlarını asla kimseyle paylaşmayın. Kaynağı belirsiz mesajlardaki bağlantılardan uzak durun. Tanımadığınız kişilerden gelen para transferi taleplerini reddedin. Eğer hesabınızın kullanıldığından şüpheleniyorsanız veya bir tuzağa düştüğünüzü fark ettiyseniz; vakit kaybetmeden bankanızla iletişime geçerek hesaplarınızı dondurun, tüm yazışmaların ekran görüntüsünü alın ve en yakın kolluk kuvvetlerine başvurun."