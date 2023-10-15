1. Pire Limanı'ndan çeşitli görüntülerJeostratejik konumu sayesinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde kilit rol oynayan Yunanistan'ın en büyük limanı Pire Limanı, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinin sembolü haline geldi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi İşbirliği, Yunanistan'ın En Büyük Limanına Canlılık Kazandırdı

1. Pire Limanı'ndan çeşitli görüntüler

Jeostratejik konumu sayesinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde kilit rol oynayan Yunanistan'ın en büyük limanı Pire Limanı, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinin sembolü haline geldi.

Liman, son yıllarda Çin'in COSCO Shipping şirketinin burada yatırım yapması ve Çin ile Yunanistan halklarının limanı modernize edip geliştirmek için işbirliği yapmaları sayesinde büyük bir dönüşüm geçirdi.

"Çinli meslektaşlarımızla verimli bir şekilde işbirliği yapıyoruz ve Pire Limanı'nı dünyadaki en büyük denizcilik merkezlerinden biri haline getirme yönündeki ortak vizyonu paylaşıyoruz. Bizler, büyük bir düşü paylaşan güçlü bir ekibiz.

Pire Limanı İdaresi'nin dünyanın en büyük gemi nakliye gruplarından biri olan COSCO Shipping tarafından satın alınmasından sonra limanda büyük değişikler yaşandı. Tüm iş faaliyetlerinde büyük yatırımlar hayata geçirildi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Atina'dan bildiriyor. (XHTV)