Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak etkili oldu / Haber eklendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Sel, yüksek kesimlerden inerek Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde taşkına yol açtı.

ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Aydın'da etkili olan sağanakta Kuşadası ilçesinde de cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile çevre yolunun garaj ve İkiçeşmelik Mahallesi girişleri, trafiğe kapatıldı. Süleyman Demirel Bulvarı Ticaret Odası önünde otomobiller sulara gömüldü.

5 YILDIZLI OTELİN LOBİSİNİ SU BASTI

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde biriken su nedeniyle araçların geçişine kontrollü izin verildi. Kuşadası- Selçuk ile Kuşadası-Söke yollarında da trafik aksadı. Yüksek kesimlerden inen sel suları, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde taşkına neden oldu. Güzelçamlı Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin lobisi ile ev ve iş yerlerini su bastı.

Haber: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

