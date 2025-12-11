Haberler

Kuşadası'nda balık tezgahlarında çeşit bolluğu yaşanıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki balık tezgahlarında Ege'ye özgü sardalya ve çipura başta olmak üzere birçok çeşit balık satışı yapılıyor. Vatandaşlar, uygun fiyatları nedeniyle özellikle sardalya ve Karadeniz hamsisini tercih ediyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Kuşadası'nda da yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Aradan geçen yaklaşık 3,5 ayda balıkçıların ağlarına yüzlerce çeşit balık takıldı. Kuşadası'ndaki balık tezgahlarında çeşitlilik aralık ayında da sürüyor. Tezgahları en çok Karadeniz hamsisi, sardalya, çipura, levrek, mezgit, tekir, istavrit, kıraça ve barbunya balıkları süslüyor. Kilosu 250 ile 300 lira arasında değişen Karadeniz hamsisi ile sardalya, uygun fiyatı nedeniyle ilçedeki balık haline alışveriş yapmaya gelenlerin ilk tercih ettikleri balıklar arasında yer alıyor.

'SEZON BEREKETLİ GEÇİYOR'

İlçede yaklaşık 16 yıldır balıkçılık yapan Soner Özyağcı, sezonun bereketli geçtiğini söyledi. Tezgahlarda her bütçeye göre balığın bulunduğunu belirten Özyağcı, "Akın balıkları olan sardalya ve hamsi şu an denizlerimizde bol miktarda var. Tabi bu da fiyatlarının diğer balıklara göre daha uygun olmasını sağlıyor. Vatandaşlar da doğal olarak bu balıkları satın alıyor. Bunun yanında istavrit ve kıraça da en çok sattığımız balıkların başında geliyor" dedi.

'HAVALAR BOZARSA BALIK KITLIĞA DÜŞEBİLİR'

Bir diğer balıkçı Yücel Eğriboyun ise, "Bu yıl havalar gayet iyi gidiyor. Ancak ilerleyen günlerde bozarsa balık kıtlığa düşebilir. Bu da balık tezgahlarındaki fiyatlara yansır. Aralık ayında körfezden bol miktarda çipura çıkmaya başladı. Karadeniz'den de bol bol hamsi geliyor. Müşterilerimizin hamsiye doyacağını söyleyebilirim. Sadece palamut balığında biraz kıtlık ve azalma mevcut" diye konuştu.

'MEVSİMLİK BALIKLARI TERCİH EDİYORUM'

Balık haline düzenli olarak alışveriş yapmaya gelen Hakan Yalvaç da "Kuşadası'nda şu an çipura, hamsi, sardalya ve kıraçanın mevsimi. Bütçemize göre düzenli olarak balık yemeye çalışıyoruz. Bence fiyatlarda geçen seneye göre fazla bir artış yok. Geçen sene de hamsiyi 250 veya 300 liraya satın alıyordum, bu sene de fiyatı hemen hemen aynı" dedi.

