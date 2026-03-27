Kuşadası'nda 4 deniz kaplumbağası daha ölü bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 2 yeşil deniz kaplumbağası ile 2 yetişkin dişi caretta caretta daha ölü bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaklaşık 2 hafta içerisinde trol ağlarına takıldıkları için boğularak ölen deniz kaplumbağası sayısı 7'ye yükseldi. Bu durum Kuşadası Körfezi kıyılarında trolle balık avcılığının doğal yaşam üzerinde ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunun en önemli kanıtı" dedi.

Kuşadası'nın Kadınlar Denizi ile Davutlar mahalleleri sahilinde, dün ve önceki gün farklı saatlerde vatandaşlar tarafından 4 deniz kaplumbağası ölü bulundu. Durum EKODOSD yetkililerine bildirildi. EKODOSD yetkilileri tarafından yapılan incelemede ölü deniz kaplumbağalarından 2'sinin yeşil deniz kaplumbağası, 2'sinin de dişi caretta caretta olduğu belirlendi. EKODOSD ekiplerinin yaptığı incelemede vücutlarında kesici veya delici alet izine rastlanmayan deniz kaplumbağalarının hedef dışı av olarak trol ağlarına takılıp, boğuldukları değerlendirildi. Kaplumbağaların gerekli ölçüleri, doku ve kabuk örnekleri alınıp, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi.

'TEHLİKE GİDEREK BÜYÜYOR'

Kuşadası Körfezi'nin denizel biyoçeşitlilik açısından zengin olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaklaşık 2 hafta içerisinde trol ağlarına takıldıkları için boğularak ölen deniz kaplumbağası sayısı 7'ye yükseldi. Kaplumbağaların aynı bölgede ve benzer koşullarda kıyıya vurması, bu ölümlerin trol teknelerinin kıyıya yakın alanlarda yaptığı avcılıkla doğrudan ilişkili olduğunu açıkça göstermektedir" dedi. Sürücü, şöyle devam etti: "Ölü bulunan bireylerin tamamına yakınının dişi olması ve yeşil deniz kaplumbağalarının juvenil bireylerden oluşması, kayıpların yalnızca bugününü değil, geleceğini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca bu durum Kuşadası Körfezi kıyılarında trolle balık avcılığının doğal yaşam üzerinde ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunun en önemli kanıtı. Maalesef tehlike giderek büyüyor. Kuşadası Körfezi başta olmak üzere kritik alanlar deniz koruma alanı ilan edilmelidir. Deniz kaplumbağaları ve yunuslar başta olmak üzere birçok deniz canlısı için büyük risk oluşturan trol teknelerinin kıyıya yakın alanlarda avlanmasına kesinlikle izin verilmemelidir."

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı