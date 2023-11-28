Kuş Popülasyonu Restorasyon Çalışmalarıyla Artıyor

Çin'in Hunan eyaletindeki Kuğu Gölü'nde yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde göçmen kuş türleri yeniden görülmeye başlandı. Habitat kaybı ve aşırı avlanma gibi faktörler nedeniyle azalan kuş popülasyonu, çevre düzenlemeleri ve avlanma önlemleriyle artış gösteriyor.

ÇEKİM TARİHİ: 27 Kasım 2023

1. Kuğu Gölü'ndeki göçmen kuşlardan çeşitli görüntüler

2. Restorasyon çalışmalarından çeşitli görüntüler

4. Kuş sürülerinden çeşitli görüntüler

Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinde yürütülen restorasyon ve koruma çalışmaları sayesinde, ülkenin ikinci en büyük tatlı su gölü olan Dongting Gölü'nün güneyinde bulunan doğal bir su alanı olan Kuğu Gölü'nde göçmen kuş türleri yeniden görülmeye başlandı.

Bir zamanlar göçmen kuşların kışı geçirdikleri önemli bir habitat alanı olan Kuğu Gölü'ndeki kuş popülasyonu, habitat kaybı, aşırı avlanma, insan müdahalesi gibi faktörler yüzünden hızla azalmıştı.

2022 yılında çevreyi eski haline getirmek için harekete geçen yerel yönetim, bölgeye ağaç dikti ve göl boyunca uzanan sulak alandaki bitki örtüsünü artırdı. Yönetim, kuşların avlanmasını önlemek amacıyla da bir devriye ekibi kurdu.

Beyaz turna, tundra kuğusu ve beyaz kaşıkçı gibi göçmen kuşların bu kış göle dönmesiyle yürütülen çalışmalar sonuç vermişe benziyor.

"Çevrenin eski haline döndürülmesine yönelik çalışmalar yürütülmeden önce göçmen kuşlar neredeyse hiç görülmüyordu. Ancak çalışmalarının ilerlemesiyle özellikle de bu yıl, daha fazla nadir kuş türü görmeye başladık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor. (XHTV)