Kurusıkı Tabancayla Marketten Para Gasp Eden Şüpheli Tutuklandı

Kurusıkı Tabancayla Marketten Para Gasp Eden Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kurusıkı tabanca ile bir marketten 6 bin lira gasbeden Bulgaristan uyruklu şüpheli N.İ.K. tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurusıkı tabancayla bir marketten para gasbeden şüpheli tutuklandı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bir markete giren N.İ.K. bir süre rafları inceledikten sonra kasaya yöneldi.

Belinden çıkardığı kurusıkı tabancayı market çalışanına doğrultan N.İ.K. kasadaki 6 bin lirayı alarak oradan uzaklaştı.

Market çalışının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Bulgaristan uyruklu N.İ.K. olduğunu belirledi. Şüpheli polis ekipleri tarafından olayda kullandığı kurusıkı tabancayla kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan gasp anı, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi

11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.