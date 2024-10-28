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Kurucaşile'de Cumhuriyet Bayramı İçin Halk Bandosu Kuruldu

Kurucaşile'de Cumhuriyet Bayramı İçin Halk Bandosu Kuruldu
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için 'Kurucaşile Halk Bandosu' kuruldu. Bando takımında çeşitli mesleklerden insanlar yer alıyor ve belediye başkanı Uğur Güneş majörlük yapıyor. Takım, Cumhuriyet Bayramı akşamında fener alayında gösteri yapacak.

BARTIN'ın 2 bin 100 nüfuslu Kurucaşile ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri yapmak üzere bando takımı kuruldu. Aralarında fırıncı, balıkçı, berber, tuhafiyeci, mobilyacı, ev kadını, belediye meclis üyesi ve muhtarların olduğu bando takımının majörlüğünü ise Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş yapıyor.

Kurucaşile'de 1 ay önce 'Kurucaşile Halk Bandosu' kuruldu. 2003 ve 2008 yılları arasında Kurucaşile Çok Programlı Lisesi'nde bando takımında olan 20 kişilik arkadaş grubu ve Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş'in öncü olmasıyla kurulan bando takımı, okulun spor salonunda çalışmalarına başladı. Dışarıdan eklenenlerle birlikte, yaşları 35 ile 40 arasında değişen 16'sı kadın, 14'ü erkek 30 kişiden oluşan bando takımının içinde manav, fırıncı, balıkçı, berber, tuhafiyeci, muhasebeci, oto yıkamacısı, mobilyacı, ev kadını, baklavacı, tekne yapım ustası, belediye meclis üyesi ve muhtarlar yer alıyor. Kurucaşile Halk Bandosu; trampet, davul, zil ve borazanlarının büyük bir kısmını kendi aralarında topladıkları paralarla temin etti. Lisedeki öğretmenlerin de desteğiyle haftada 3 gün çalışma yapan bando takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında, ilçede düzenlenecek olan fener alayında gösterisini sergileyecek. Bando takımının majörlüğünü ise ilçenin belediye başkanı Uğur Güneş yapıyor.

'SEVEREK YAPIYORUZ'

Bando takımının majörü olan Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, "Arkadaşlarımızla bir araya geldik ve halk bandosunu kurmaya karar verdik. Lise döneminde okuyan ve o dönem bando takımında bulunan arkadaşlarımızla birlikte bu halk bandosunu kurduk. Bandoyu kurduktan sonra güzel tepkiler aldık. Okulda bulunmayan bando malzemelerini kendi aramızda para toplayarak, temin ettik. Aramızda çok sayıda değişik meslek grubundan arkadaşlarımız var. Bando takımını kurduğumuzu duyanlar, 'Nereden akıl ettiniz' diyerek şaşırıyorlar. Biz bu kararı ortak akılla yaptık, mutluyuz. Şu anda bunu severek yapıyoruz. Hem ilçeyi hem de bandoyu yönetmek güzel bir duygu. Artık son provamızı bugün yaptık. Şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında fener alayında, ilçede yürüyüş yapacağız. Bandomuzu bundan sonra bayramlarda devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

'BİZİ GÖRENLER LİSE YILLARINA GERİ Mİ DÖNDÜNÜZ DİYORLAR'

20 yıldır Bartın'da ve Kurucaşile'de fırıncılık yapan, bandonun borazancısı Aytek Aytan (33), "Ben çalışmalara Bartın'dan ilçeye gelerek katılıyorum. Her işin bir zorluğu var ama ekmek yapmak daha zor, ama borazan çalmak daha keyifli. Bizim bando takımında olduğumuzu duyanlar çok şaşırıyor. 'Lise yıllarına geri mi döndünüz?' diye güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında fener alayında çalacağız" dedi.

'DAHA DA BÜYÜYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

İlçede 18 yıldır erkek berberliği yapan, bandonun borazancılarından Murat Güngör (38) ise, "Bunun bence akım olacağını, daha da büyüyeceğimizi düşünüyorum. Aramızda her meslekten arkadaşlarımız var. Bu da çok güzel bir duygu. Belediye başkanımızın da bize majörlük yapması da ayrı bir güzellik, çok mutluyuz" dedi.

'DUYANLAR ŞAŞIRIYOR, BİZİMLE GURUR DUYUYOR'

İlçede bir yıldır tuhafiye dükkanı işleten 2 çocuk annesi, bando takımının trampetçisi Nigar Kartal (39), "Duyanlar şaşırıyor, bizimle gurur duyuyorlar. Aramızda birçok meslek grubundan arkadaşımız var. Bando takımında olduğum için çok mutluyum, önümüzdeki yıllarda da bunu sürdürmeyi düşünüyoruz. Bizlere destek veren Kurucaşile Çok Programlı Lisesi yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bando takımında zil çalan Şile Mahallesi Muhtarı İsmail Satılmış (44) ve Liman Mahallesi Muhtarı Hakan Ersoy (39) da bando takımında yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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