Genç boksör Kurtay Şipal, olimpiyat hayali için Senegal yolcusu

VAN'ın Edremit Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Kurtay Şipal (17), mayıs ayında Senegal'de düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları seçme müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Edremit Belediyesi'nin spora ve sporcuya sağladığı destekler başarılarla sonuç vermeye devam ediyor. 2020 yılından bu yana belediye bünyesinde boks kariyerini sürdüren Kurtay Şipal, 15 Kasım 2025 te Ordu'da düzenlenen Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Şipal, şimdi gözünü uluslararası arenaya çevirdi. Gelecek ay Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilecek Gençlik Olimpiyatları seçme müsabakalarına katılacak Şipal, olimpiyat kotası alabilmek için ringe çıkacak. Şipal, antrenmanlarını aralıksız bir şekilde devam ediyor.

KURTAY ŞİPAL: HEDEFİM, ÜLKEMİ VE EDREMİT'İ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEREK BAYRAĞIMIZI EN ÜSTTE DALGALANDIRMAK

Beş yıldır boksla ilgilendiğini belirten Şipal, "Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. Türkiye Şampiyonluğu'nun ardından Senegal'de yapılacak Gençlik Olimpiyatları seçmelerine katılmaya hak kazandım. Bu süreçte bizlere destek olan belediye eş başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hedefim, ülkemi ve Edremit'i en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı en üstte dalgalandırmak" ifadelerini kullandı.

