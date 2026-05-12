Ağıla giren kurt, 50 koyunu öldürdü

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kurt, 150 koyunun bulunduğu ağıla girerek sürüye saldırdı. 50 koyun hayatını kaybederken, 8 koyun yaralandı. Zarar gören besici, devlet yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İnallı köyünde sabah saatlerinde 150 koyunun bulunduğu ağıla giren kurt, sürüye saldırdı. Koyunlardan 50'si öldü, 8'i yaralandı. Sabah ağıla girdiğinde koyunların öldüğünü gören İsa Özhan, zararının büyük olduğunu söyledi. Özhan, devlet büyüklerinden yardım beklediğini belirterek, Kurban Bayramı için satışa sunmayı amaçladığı, kurt saldırısı sonrasında büyük bir sıkıntı içerisinde kaldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
