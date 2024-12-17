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Kurşunlu Atlı Spor Kulübü, Ata Sporlarını Geleceğe Taşıyor

Kurşunlu Atlı Spor Kulübü, Ata Sporlarını Geleceğe Taşıyor
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Konya'nın Sarayönü ilçesindeki Kurşunlu Atlı Spor Kulübü, atçılık kültürünü yeni nesillere aktarmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor ve gençlere at sevgisini aşılamaya çalışıyor. Kulüp, atlı spor oyunları ve eğitimlerle sosyo-kültürel bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Konya'nın Sarayönü ilçesindeki Kurşunlu Atlı Spor Kulübü, ata sporlarını yaşatmayı ve atçılık kültürünü yeni nesillere aktarmaya çalışıyor.

Kurşunlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren kulübün başkanı Ramazan Çelik, atçılığa 12 yıl önce köyde hobi amaçlı olarak başladıklarını söyledi.

Çelik, kulübe ait tesislerde 28 at bulunduğu bilgisine vererek, "Biz dört arkadaş, köyde kendimiz binmek için ata binmeye başladık. Zamanla bu sporu eşimiz, dostumuz ve arkadaşlarımızla birlikte yapmayı istedik. Ancak herkesin atı olmasına rağmen atları bakacak bir yer bulunamıyordu. Bunun üzerine bir at pansiyonu açmaya karar verdik. İlk başta küçük bir girişimle başladık, ama süreç içerisinde işimizi büyüttük. Şu anda 28 atlık bir pansiyon kapasitesine sahibiz ve inşaatı süren 10 yeni ahırla bu sayı 38-40'a ulaşacak." dedi.

Gençlere at sevgisi aşılanmaya çalışılıyor

Kulübün temel amacının ata sporlarını yaşatmak ve at sevgisini genç kuşaklara kazandırmak olduğunu belirten Çelik, kulüpte gerçekleştirilen aktiviteler hakkında ise şunları kaydetti:

"Burada atlı spor oyunları, atlı okçuluk ve yer okçuluğu gibi geleneksel sporları yapıyoruz. Aynı zamanda misafirlerimize at binicilik ve okçuluk eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimiz bay ve bayan iki öğretmenimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Özellikle çocukların atlara olan ilgisini artırmayı ve onlarla bağ kurmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Binicilik ve safari hizmetlerimiz tamamen hobi amaçlıdır. Ancak safariye katılacak kişilerin kendi atlarıyla gelmesi gerekiyor. Burada çocuklarımızı, gençlerimizi ve hatta yetişkinleri ata sporlarıyla buluşturuyoruz. Gelen misafirler hem eğitim alıyor hem de kültürel bir atmosferi deneyimliyor. Bu, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası haline geldi."

Çelik son olarak, kulübün sadece sportif faaliyetlerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda kültürel bir merkez haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel
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