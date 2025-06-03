Küresel Ticaret Gerilimleri İşgücü Piyasasını Sarsıyor

CENEVRE, 3 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, pazartesi günü giderek artan küresel ticaret gerilimlerinin dünya genelinde işgücü piyasalarına zarar verdiğini söyledi.

Houngbo, İsviçre'nin Cenevre kentinde 2-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ILO'nun Dünya'da İstihdam ve Sosyal Görünüm raporunun son versiyonunda 2025 yılı için küresel istihdam tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiğini belirtti.

Raporda dünya genelinde yaratılması beklenen yeni iş sayısı 53 milyon olarak güncellendi. Bu sayı, geçen yıl ekim ayında yapılan tahminin 7 milyon gerisinde kaldı. Houngbo, söz konusu düşüşün başlıca nedeninin, ticari gerilimlerinin arttığı bir ortamda küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması olduğunu vurguladı.

Yapay zekanın, küresel işgücü piyasaları üzerindeki artan etkisine de dikkat çeken Houngbo, medya, yazılım geliştirme ve finans gibi yüksek oranda dijitalleşmiş mesleklerin karşı karşıya olduğu risklerin arttığını, tekrarlanan manüel görevleri içeren işlerin ise giderek daha savunmasız hale geldiğini ifade etti.

Örgüt üyesi 187 ülkenin delegeleri, bu yılki konferansta biyolojik tehlikelerin önlenmesi, insan onuruna yakışır iş ve Deniz İşgücü Sözleşmesi'nde önerilen değişiklikler gibi konulara odaklanacak.