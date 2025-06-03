Küresel Ticaret Gerilimleri İşgücü Piyasasını Sarsıyor

Küresel Ticaret Gerilimleri İşgücü Piyasasını Sarsıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, artan küresel ticaret gerilimlerinin işgücü piyasalarına olumsuz etkiler yarattığını ve 2025 için istihdam tahminlerinin düşürüldüğünü açıkladı. Yeni rapora göre, dünya genelinde yaratılması beklenen yeni iş sayısı 53 milyon olarak güncellenirken, bu sayının geçen yılki tahminlerden 7 milyon daha az olduğu belirtildi.

CENEVRE, 3 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, pazartesi günü giderek artan küresel ticaret gerilimlerinin dünya genelinde işgücü piyasalarına zarar verdiğini söyledi.

Houngbo, İsviçre'nin Cenevre kentinde 2-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ILO'nun Dünya'da İstihdam ve Sosyal Görünüm raporunun son versiyonunda 2025 yılı için küresel istihdam tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiğini belirtti.

Raporda dünya genelinde yaratılması beklenen yeni iş sayısı 53 milyon olarak güncellendi. Bu sayı, geçen yıl ekim ayında yapılan tahminin 7 milyon gerisinde kaldı. Houngbo, söz konusu düşüşün başlıca nedeninin, ticari gerilimlerinin arttığı bir ortamda küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması olduğunu vurguladı.

Yapay zekanın, küresel işgücü piyasaları üzerindeki artan etkisine de dikkat çeken Houngbo, medya, yazılım geliştirme ve finans gibi yüksek oranda dijitalleşmiş mesleklerin karşı karşıya olduğu risklerin arttığını, tekrarlanan manüel görevleri içeren işlerin ise giderek daha savunmasız hale geldiğini ifade etti.

Örgüt üyesi 187 ülkenin delegeleri, bu yılki konferansta biyolojik tehlikelerin önlenmesi, insan onuruna yakışır iş ve Deniz İşgücü Sözleşmesi'nde önerilen değişiklikler gibi konulara odaklanacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine gelecek ilk aday belli oldu

Koltuğu hemen doluyor! İşte yerine gelecek isim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Anahtarını unutunca balkonu denedi, hastanede yaşam savaşı veriyor

Kapıyı açamayınca tehlikeli yönteme başvurdu! Yaşam savaşı veriyor
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.