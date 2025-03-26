Küresel İklim Krizi Deniz Suyu Sıcaklığını 54 Yılda 1.3 Derece Artırdı

Deniz suyu sıcaklığı 54 yılda 1.3 derece arttı

Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan, 54 yılda deniz suyu sıcaklığının küresel iklim krizi nedeniyle 1.3 derece arttığını belirterek, "Bu nedenle aşırı doğa olayları yani sel ve kasırga gibi doğa sonuçları olmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nde medikana dediğimiz tropikal fırtına türü sayısı da artmaktadır" dedi

ADANA - Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan, 54 yılda deniz suyu sıcaklığının küresel iklim krizi nedeniyle 1.3 derece arttığını belirterek, "Bu nedenle aşırı doğa olayları yani sel ve kasırga gibi doğa sonuçları olmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nde medikana dediğimiz tropikal fırtına türü sayısı da artmaktadır" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Akdeniz deniz suyu sıcaklığı 1970 yılından bu yana sürekli artış gösterdi. Verilere göre 1970-1980 yılları arasında Akdeniz ortalama deniz suyu sıcaklığı 21,0 derece olurken, 1981-1991 yılları arasında 21,1 derece, 1992-2002 yılları arasında 21,4 derece, 2003-2013 yılları arasında 21,9 derece, 2014-2024 yılları arasında ise 22,3 derece oldu. 54 yılda deniz suyu sıcaklığı 1.3 derce arttı. Ayrıca verilere göre Akdeniz deniz suyu sıcaklığı yazın ortalama olarak haziranda 26,7, temmuzda 28,1 ve ağustosta 27,0 derece oldu.

Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, küresel ısınma nedenli bir artış olduğunu söyleyerek, "Küresel ısınmanın doğal sonucu olarak Akdeniz ve ülkemizde bulunan diğer denizlerde sıcaklıklar sürekli artmaktadır. 1970 yılından bu yana Meteoroloji Müdürlüğü'nün alınan değerler var. Deniz sıcaklığı ölçümleriyle yaptığı raporlara baktığımızda son 54 yılda denizlerimizde yaklaşık 1.5 dereceye varan sıcaklık artışları görülmektedir. Bunun en büyük nedeni küresel iklim krizidir. Bunun yanı sıra denizlerdeki kirlilik neden olmaktadır. Bu kirliliğin sebepleri atık su deşarjlarının doğrudan denizlere akıtılmasıdır. Akdeniz Bölgesi'nde özellikle de Adana havzasında bulunan termik santrallerinin denize deşarzından kaynaklı denizlerde ısınma olmaktadır. Büyük gemilerden kaynaklı kirlilik oluşmaktadır ve denizlerdeki ısı her geçen gün artmaktadır" diye konuştu.

Orhan, ısınmanın olumsuz etkilerini ise şöyle açıkladı:

"Başta balıkçılık büyük oranda etkilenmektedir. Aynı zamanda turizm ve enerji gibi alanlarda olumsuz sonuçları oluyor. Deniz sıcaklığı artınca ekosistem bozulmaktadır. Ekosistem bozulunca bu bölgede yaşamaya uygun olan balık türleri soğuk yerlere kaçtığından dolayı ekonomik etkileri olmaktadır. Yakın zamanda Marmara Denizi'nde yaşanılan müsilaj sorununun en büyük sebebi sıcaklığın artmasıdır. Bölgemizde de yer yer deniz diplerinde müsilaj oluşmaya başladığı görülmektedir. Aynı zamanda sıcaklığın artmasıyla buharlaşma ve nem artmaktadır. Bu nedenle aşırı doğa olayları yani sel ve kasırga gibi doğa sonuçları olmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nde medikana dediğimiz tropikal fırtına türü vardır. Deniz sıcaklığının artmasından sonra bu fırtınaların sayı ve miktarı artacaktır."