Rapor: Otomotiv Endüstrisinin Geleceği Çin ile İşbirliğinde Yatıyor

Rapor: Otomotiv Endüstrisinin Geleceği Çin ile İşbirliğinde Yatıyor
Güncelleme:
Alman Otomotiv Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre, küresel binek otomobil satışlarının 2025 yılında 81,3 milyon adede ulaşması bekleniyor. Çin'in otomotiv sektöründeki etkisi giderek artarken, Avrupa pazarlarının düşük performans göstermesi öngörülüyor.

FRANKFURT, 17 Aralık (Xinhua) -- 2025 yılında yeni bir zirveye ulaşması beklenen küresel binek otomobil pazarının geleceği, Çin'le işbirliğine giderek daha bağımlı hale geliyor.

Alman Otomotiv Araştırmaları Merkezi'nin pazartesi günü açıkladığı rapora göre küresel binek otomobil satışlarının, 2025 yılında 81,3 milyon adete çıkarak 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Raporda Çin'in hem üretim hem de talep açısından önemli rol oynamaya devam ettiği belirtildi.

Merkezin direktörü olan Ferdinand Dudenhoeffer, Çin'in geniş pazarı ve entegre tedarik zincirinin, büyüyen ölçek ekonomileri sağladığını, güç bataryaları, yeni enerjili araçlar ve otonom sürüş alanındaki ilerlemelerin de küresel otomotiv sektörünü yeniden şekillendirdiğini kaydetti. Dudenhoeffer, "Çin'de varlığı olmayanların, otomotiv sektöründe de varlığı bulunmuyor" dedi.

Dünyanın en büyük 15 otomotiv pazarına bakıldığında Çin, ABD, Hindistan ve Türkiye'deki binek otomobil satışlarının 2025 yılında yüzde 4'ün üzerinde artacağı tahmin ediliyor. Avrupa'daki büyük pazarlarınsa düşük performans göstermesi bekleniyor. Bu bağlamda Almanya'da satışların sadece yüzde 0,7 artacağı tahmin edilirken, Fransa'da yüzde 4,8, ve İtalya'daysa yüzde 2,6 düşüş yaşanacağı öngörülüyor.

Merkez, 2026 yılında ise küresel satışların dünya çapında yüzde 2,6 artışla 83,4 milyon adede ulaşacağını öngörüyor. Asya'nın ise Çin'in üretim ve satış payındaki artışın etkisiyle yüzde 3,8 büyümeyle bu artışı geride bırakması bekleniyor.

Dudenhoeffer, "Asya, otomotiv endüstrisinde hakim kıta konumunda ve Çin bu konuda tartışmasız bir liderliğe sahip" dedi.

Rapora göre 2025 yılında küresel binek otomobil üretiminin yüzde 60'ından fazlası Asya'da gerçekleşirken, bu oran Avrupa'da yaklaşık yüzde 15 oldu. Artan küresel rekabet ve ABD'nin gümrük vergisi politikalarının etkisiyle Almanya'nın ve diğer Avrupalı üreticilerin 2026 yılında daha da gerileme yaşayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
