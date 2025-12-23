Haberler

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi

Güncelleme:
Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanı ve hastane yetkilileri ile çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalar ve projeler değerlendirildi. Ayrıca, spor tesislerinde hijyen ve bakım-onarım denetimleri yapıldı.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Furkan Ökten ile Küre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem Çalışkan ve Hastane Müdürü Tayfun Büyüksarı makamlarında ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalar, planlanan projeler ve ilçede kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, misafirperverlikleri dolayısıyla Ökten, Çalışkan ve Büyüksarı'ya teşekkür etti.

Küre'de spor tesislerinde inceleme ve kontrol yapıldı

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında, spor tesislerinde hijyen, temizlik ve bakım-onarım durumlarının tespitine yönelik kapsamlı inceleme ve kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında spor tesislerinin fiziki yapısı, temizlik standartları ve kullanım alanları detaylı şekilde ele alınırken, sporcuların ve vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve modern ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla mevcut durum titizlikle değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, iyileştirilmesi ve bakım-onarımı gereken alanlar belirlenerek gerekli düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için planlama yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
