Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Küre'de hayata geçirilmesi planlanan sportif faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, 2026 yılının Küre için iyi bir spor yılı olması hedefi vurgulandı.

Görüşmede gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere her yaş grubuna hitap eden spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, tesislerin etkin kullanımı ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Hasan Çakır, sunulan bilgilerden memnuniyet duyduğunu ifade ederek yapılacak faaliyetlerde başarı diledi.