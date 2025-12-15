Haberler

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret ederek 2026 yılı için planlanan sportif projeler hakkında bilgi verdi. Ziyarette gençler, kadınlar ve çocuklar için spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması vurgulandı.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Küre'de hayata geçirilmesi planlanan sportif faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, 2026 yılının Küre için iyi bir spor yılı olması hedefi vurgulandı.

Görüşmede gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere her yaş grubuna hitap eden spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, tesislerin etkin kullanımı ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Hasan Çakır, sunulan bilgilerden memnuniyet duyduğunu ifade ederek yapılacak faaliyetlerde başarı diledi.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
title