Küre'den kısa kısa

Kastamonu'nun Küre ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından yayımlanan 'Ramazan Özel Bülteni'nde ramazan ayına dair mesajlar ve infak konulu yazılar yer alıyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen spor faaliyetleri ile sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan "Ramazan Özel Bülteni" yayımlandı.

Bültende, Küre Kaymakamı Hasan Çakır'ın ramazan ayına dair tebrik mesajı, İl Müftüsü Bekir Derin'in ramazan ayının anlam ve önemine ilişkin yazısı ile İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan'ın değerlendirmeleri yer alıyor.

Ayrıca Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu'nun infak konulu yazısı da bültende okuyucularla buluşacak.

Ramazan ayına ilişkin temel bilgilerin yer aldığı bültende, oruçla ilgili sıkça sorulan soruların cevapları, ibadet bilincini artırmaya yönelik içerikler ve güncel dini bilgilendirmelere de yer verildi.

Ramazan Özel Bülteni, Küre İlçe Müftülüğünden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, vatandaşları bültenden faydalanmaya davet etti.

Küre'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü faaliyetleri

Gençlik ve Spor Küre İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlara haftanın yedi günü modern ve donanımlı tesislerde spor yapma imkanı sunuluyor.

Tesislerde çocuklar, gençler ve yetişkinler birçok branşta spor yapma fırsatı buluyor.

İlçe genelinde sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
