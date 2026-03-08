Kurduğu voleybol takımıyla kadınların sosyalleşmesine katkı sağlıyor

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde gazeteci Dilara Arslangedikli Çiftçi (30) kurduğu Tomris Hatun Voleybol Takımı ile kadınlara ücretsiz kurs verip, spor yaparak sosyalleşmelerine katkıda bulunuyor. Çiftçi, "Burada hep birlikte eğleniyoruz ve haftada bir gün toplanıp hem spor yapıp hem de sosyalleşerek bir nefes alıp mola veriyoruz. Kadınlar olarak bu yaptığımız etkinlikten çok memnumuz" dedi.

Aksaray kent merkezinde oturan gazeteci Dilara Arslangedikli Çiftçi, doğup büyüdüğü Ortaköy ilçesindeki kadınların sosyalleşmesi amacıyla voleybol takımı kurdu. Kendisi de okul yıllarında voleybol oynayan Çiftçi, ardından Ortaköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün desteğiyle de kadınlara voleybol oynamasını öğretti. Hafta da bir gün ilçeye gidip, kadınlara voleybol oynatan Dilara Arslangedikli Çiftçi, "Ortaköy ilçesinde memleketimde güzel bir etkinlik düzenlemek istedim. Kadınlar arasında sosyal bir etkinlik olsun ve sosyalleşelim, eğlenelim ve aynı zamanda spor yapalım istedim. Bu etkinliği İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Çetin ile paylaştım. O da bana destek vererek bu sahayı bize ayarladı. Bende etkinlik için kadınları çağırdım. İlçede ilk başladığımız zaman 40 kişiydik. Şu anda voleybolu gerçekten çok seven ve zevk alan kadın topluluğuyla 20 kadından oluşan bir takım oluşturduk. Takımımız geçtiğimiz aylarda Öğretmenler Günü yarışında, onur ödülü aldık. Burada hep birlikte eğleniyoruz ve haftada bir gün toplanıp hem spor yapıp hem de sosyalleşerek bir nefes alıp mola veriyoruz. Kadınlar olarak bu yaptığımız etkinlikten çok memnumuz" diye konuştu.

'BURAYI, HAYATA VERDİĞİMİZ MOLA OLARAK GÖRÜYORUZ'

Takımdaki kadınlardan Fatma Nur Güvercin (25), "Burada sosyalleşmek için gencinden, orta yaşlısına, ev hanımdan, öğrencisine kadar her kesimden kadın var. Bende KPSS öğrencisi olarak, kafamı ve bedenimi dinlendirebileceğim bir spor olarak görüyorum. Burayı, hayata verdiğimiz bir mola olarak görüyorum. Voleybolu ve takım ruhu nedir, onu hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeter Doğan da (34) "2 çocuk annesiyim. Voleybol ile ilgilenmeye çok seviyorum. Ortaköy'de bir araştırma yaparak Dilara hocayla tanıştım. Çok güzel bir voleybol takımı vardı. Ben de bu guruba katıldım. Voleybol takımımızda 45 yaşında olan da var, 18 yaşında olan arkadaşımız da var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı