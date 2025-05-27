Kurban Bayramı Öncesi Alışveriş Siyah Taktikleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde artan alışveriş hareketliliği, "Bayram fırsatı" ve "Bayram indirimi" gibi cazip kampanyaları da beraberinde getirirken, uzmanlar tüketicileri olası tuzaklara ve mağduriyetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yerleri ve platformlarda, "fırsat" ve "indirim" adı altındaki kampanyalarla çok sayıda ürün satışa sunulurken, tüketicilerin bu kampanyalara karşı temkinli olması önem taşıyor.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bayram alışverişi yapacak tüketicilerin, maddi ve manevi açıdan olumsuzluk yaşamamaları adına bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bayram döneminde artan talebin, dolandırıcılara fırsat oluşturabileceğini belirten Kılıç, tatil rezervasyonlarının, mutlaka yetkili seyahat acenteleri ya da güvenilir platformlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kılıç, sunulan fiyat ve hizmet detaylarının yazılı olarak alınmasının önemine dikkat çekerek, "Sözleşme yapılmadan, ödeme yapılmamalı. Bayram alışverişi yaparken, son dakika fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı, sahte internet siteleri ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunmalı. Paket turlar, otel ve ulaşım hizmetlerine ilişkin broşür istenmeli, cayma hakkı ve iade koşulları mutlaka öğrenilmeli." dedi.

"Güvenilir ve ticari sicili olan satıcılardan alışveriş yapılmalı"

Bayramda hediye, giyim, kozmetik ve teknolojik ürün alışverişlerinin arttığını aktaran Kılıç, tüketicilerin alışveriş öncesi fiyat araştırması yapmasının, ürünlerin garanti belgesi, iade ve değişim koşulları hakkında bilgi edinmesinin vatandaşların lehine olacağını anlattı.

Kılıç, hediye alırken değişim kartı talep etmenin, olası sorunların önüne geçeceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"İndirimleri değerlendirirken, gerçek indirim ile yanıltıcı etiket değişimlerini ayırt etmek gerekir. Etiket ile kasa fiyatı farklıysa, tüketici lehine olan fiyat geçerlidir. Sorun yaşanması halinde, il ticaret müdürlüklerine başvuru yapılabilir. Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde ise tanınmış, güvenilir ve ticari sicili olan satıcılardan alışveriş yapılmalı, ödeme mutlaka belgelendirilebilir olmalıdır."

"Alınan kurbanlıkla ilgili yazılı belge istemeyi unutmayın"

Tüketicilerin kurbanlık alırken de belli başlı hususlara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, seçim yaparken sadece fiyat ve dış görünüşün yeterli olmadığını söyledi.

Kılıç, hayvanın küpe numarası, sağlık raporu ve sevk belgesinin incelenmesinin mağduriyetlerin önüne geçeğine değinerek, "Dini kriterlere uygunluk da göz önünde bulundurulmalı. Alışverişler, belediye ve il/ilçe tarım müdürlüklerince denetlenen resmi satış noktalarından yapılmalı. Alınan kurbanlıkla ilgili yazılı belge istenmesi ve olası bir sorunda fiş veya fatura gibi belgelerle yasal başvuru yapabileceği de unutulmamalı." ifadesini kullandı.

Tüketici Hakları Derneği olarak, her zaman yerel esnafı desteklediklerini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu hem mahalle ekonomisine katkı sağlar, hem de sosyal dayanışmayı güçlendirir. Ayrıca yerel esnaf, olası sorunlarda ulaşılabilir olması bakımından da avantajlıdır. Bayram öncesinde, bazı ürünlerde keyfi fiyat artışları yapıldığını, gelen şikayetlerden gözlemliyoruz. Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi ya da ALO 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden şikayette bulunulmalı."