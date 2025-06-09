Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Kırıkkale'de Yoğunlaştı

Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Kırıkkale'de Yoğunlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sırasında Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda araçlar yavaş ilerliyor ve trafik polisleri, ulaşımın aksamaması için önlemler alıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle, tatilin son gününde 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle, Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun, gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Polisin şehit olduğu silah soruşturmasından Turabi çıktı
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın

Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kalbinde, akciğerinde ciddi hasar var

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.