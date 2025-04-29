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Kuraklık Çiftçiyi Zora Soktu, Üreticiler Destek Bekliyor

Kuraklık Çiftçiyi Zora Soktu, Üreticiler Destek Bekliyor
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Şırnak'ın İdil ilçesinde ziraat odası başkanları, bölgedeki kuraklık nedeniyle yaşanan ürün kayıplarını ve çiftçilerin maliyetlerini karşılayamamaları konusunu gündeme getirerek, acil destek talebinde bulundular.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyünde bir araya gelen Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ve İdil Ziraat Odası Başkanı Ahmet Yağan ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamayı okuyan İdil Ziraat Odası Başkanı Yağan, bölge genelinde kuraklık yaşandığını söyledi.

Özellikle buğday, arpa ve mercimek üretiminde yaşanan ürün kayıplarının sadece çiftçilerin değil tüm bölge ekonomisinin belini büktüğünü belirten Yağan, şunları kaydetti:

"İlimizin ve bölgelerimizin geçim kaynağının büyük bir bölümü tarıma dayalıdır. Bu yıl birçok üreticimiz ürününü ya hiç alamayacak ya da maliyetini bile karşılamayacak düzeyde verimle sezonu kapatmak zorunda kalacaktır. Özellikle kıraç alanlarda yapılan kuru tarım faaliyetleri, bu kuraklıktan en ağır şekilde etkilenmiş, çiftçimiz tarlasını sürmüş, gübresini atmış, mazotunu harcamış, ama emeğinin ve alın terinin karşılığını alamayacaktır. Üreticimizin sesi olmak ve yaşanan mağduriyeti kamuoyuna duyurmak istiyoruz."

Yağan, kuraklıktan etkilenen bölgelerde hızlı bir şekilde tespit çalışmaları başlatılmasını, zararların kayıt altına alınmasını ve çiftçilere destek verilmesini istedi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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