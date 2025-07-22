Kurak Yazlarda Besicilerin Umudu: Su Sarnıçları

Batman'ın Gercüş ilçesinin Kırkat köyünde besiciler kurak geçen yaz aylarında hayvanlarının su ihtiyacını yer altında yapılan su sarnıçlarında biriken kar ve yağmur sularından karşılıyor.

Kırkat köyünde geçmişte su sıkıntısı yaşanması üzerine her hane için yer altında kar ve yağmur sularının depolanarak yaz aylarında kullanılması için su sarnıçları yapıldı.

Ustaları tarafından köyün farklı noktalarında farklı çapta ve derinlikte yapılan yaklaşık 30 sarnıç, kış ve ilkbahar aylarında kar ve yağmur suları ile doluyor.

Besiciler biriken kar ve yağmur sularını kovalarla çekerek kurak geçen yaz aylarında hayvanları için içme suyu olarak kullanıyor.

"Ailemizde 5 kuşak, yaklaşık 300 yıldır bu kuyuları kullanıyor"

Köyde hayvancılık yapan Beşir Demir, AA muhabirine, 60 küçükbaş hayvanının olduğunu belirterek, köydeki hayvanların köy sakinlerince otlatılmak üzere araziye çıkarıldığını söyledi.

Yaşadıkları bölgede geçmişte su sıkıntısını yaşandığını anlatan Demir, hayvanların su ihtiyacını yer altına yaptırdıkları sarnıçlardan karşıladıklarını belirtti.

Demir, "Kuyuların tarihi geçmişe dayanmaktadır. Dedem kendi dedesinin de burada kuyu kazdırdığını söylemişti. Ailemizde 5 kuşak, yaklaşık 300 yıldır bu kuyuları kullanıyor. Yaz döneminde her haneye bir kuyu yetmediği için her hanenin en az iki, hatta üç kuyusu bulunmakta. Kuyulardaki su ile sadece hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılamıyoruz bu suyu tarlalarımızda da kullanıyoruz." dedi.

"Hayvanlarımız susuz kalmasın diye bu kuyuları kullanıyoruz"

Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Ferhan Demir de yer altına sarnıç yapmayı büyüklerinden gördüklerini, bu geleneği sürdürdüklerini belirtti.

"Bu kuyularla yazın hayvanlarımızı suluyoruz. Sıcak geçen yaz dönemlerinde hayvanlarımız susuz kalmasın diye bu kuyuları kullanıyoruz." diyen Demir, bazı evlerin altında da sarnıç bulunduğunu, evlerin su ihtiyacını da bu sarnıçlardan karşıladıklarını kaydetti.

Köyde çobanlık yapan Süleyman Demir de otlattıkları hayvanların içme suyunu sarnıçlardan karşıladıklarını belirtti.

Yaz döneminde Batman'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını ifade eden Demir, bu sıcaklarda hayvanları otlatmaya çıkardıklarını anlattı.

Demir, "Sabah 05.00'te köylülerin hayvanlarını toplayıp otlatmaya çıkarıyoruz. Saat 09.00 olunca hayvanlara su içirmek için su sarnıçlarının başına getiriyoruz. Hayvanları suladıktan sonra yine otlatmaya çıkarıyoruz. Saat 12.00 olunca da hayvanları hem suluyor hem de dinlendiriyoruz. Saat 15.00'e kadar hayvanları otlattıktan sonra köye dönüyoruz. Her gün bu şekilde sırayla hayvanları otlatıyoruz." diye konuştu.