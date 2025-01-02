Merkez Bankası kur korumalı desteği kaldırdı

Döviz yükümlüsü firmalardan döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı destek kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkındaki Tebliğ'in yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; 30 Mart 2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

KKM NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTI?

Kur Korumalı Mevduat (KKM), Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde Nureddin Nebati'nin olduğu 20 Aralık 2021'de açıklanmıştı. Bu sistemde kişilerin döviz mevduatlarını bozdurmaları veya mevcut TL mevduatlarını çeşitli vadelerle KKM hesabına geçirmeleri durumunda hesap açılış tarihi itibarıyla TCMB döviz kuru üzerinden TL mevduatlar dövize sabitlenmiş oluyordu.

Başlangıçta TL mevduatın kur farkları Hazine tarafından bütçeden, döviz tevdiatından gelen kur korumalı hesapların kur farkları da Merkez Bankası tarafından ödeniyordu. Daha sonra çıkan yasa ile her iki yükümlülüğün de Merkez Bankası tarafından karşılanması hükme bağlandı.