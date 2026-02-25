Haberler

Kumluca'da ramazan ayı dolasıyla fırınlar denetlendi

Kumluca'da ramazan ayı dolasıyla fırınlar denetlendi
Güncelleme:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Amacı, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren fırınlarda kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla pide ve ekmek çeşitleri üretiminin arttığı fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerin genel temizlik kurallarına uygunlukları, ramazan pidesi ve ekmeklerin gramajları ve işletmelerin ruhsatları titizlikle kontrol edildi.

Denetimler sırasında uygunsuzluk tespit edilen noktalarda yetkililere gerekli uyarılar yapılarak mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirme yapıldı.

Düzenli aralıklarla yapılan denetimlerin, ramazan ayı boyunca ve bayram süresince devam edeceğini bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
