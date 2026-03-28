Haberler

Kumluca'da "Engel yok, spor var" projesi

Kumluca'da 'Engel yok, spor var' projesi
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Engel yok, spor var' projesi kapsamında, özel öğrenciler gülle atma ve uzun atlama branşlarında önemli başarılar elde etti ve Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Engel yok, spor var" projesi kapsamında eğitim alan özel öğrenciler, elde ettikleri sportif başarılarla dikkati çekti.

Kumluca'da spor yoluyla öğrencilerin sosyalleşmesini, özgüven kazanmasını ve çok yönlü gelişimini hedefleyen proje kapsamında, özel öğrenciler başarılara imza atıyor.

Sarıcasu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda sürdürülen antrenman programlarının ardından Antalya'da düzenlenen müsabakalara katılan öğrenciler, kendi branşlarında derece elde etti.

Gülle atma branşında üç madalya kazanan öğrenciler kürsüye damga vururken, uzun atlama dalında yarışan bir öğrenci ise Antalya il birincisi oldu.

Elde edilen başarılarla öğrenciler, mayıs ayında Samsun'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Sporcuların 7-8 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek Atletizm Federasyonu yarışmaları için hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

Başarıların ardından derece elde eden öğrenciler, proje ekibi ve okul yöneticileri, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrencileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Tekdemir, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Sporculara çeşitli ödüller veren Tekdemir, "Elde ettiğiniz bu başarı azmin, emeğin ve inanmanın en güzel göstergesidir. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve özgüven kazanması bizim en büyük mutluluğumuzdur. Sizlerden bundan sonraki süreçte daha büyük başarılar bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı

Dev hücum gemisi ve binlerce deniz piyadesi bölgeye konuşlandı
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Burnumuzun dibindeki kritik nokta vuruldu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında

Başgardiyan Hayal ölü bulundu, şüpheli isim dikkat çekici
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında

Başgardiyan Hayal ölü bulundu, şüpheli isim dikkat çekici
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu

İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti