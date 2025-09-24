Kumluca'da Beykent Toptancı Hali'nde Refüj Düzenlemesi

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, hal sezonu öncesi Beykent Toptancı Hali'nde refüj çalışması yapıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından tarım sezonunun başlamasıyla birlikte trafik hareketliliğinin arttığı Beykent Toptancı Hali kavşağında refüj çalışmasını gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan orta refüj ile trafik akışı daha düzenli ve güvenli hale getirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Beykent Toptancı Hali'ne ulaşımı sağlamada trafik akışını rahatlatmak amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından refüj çalışması yapıldığını, bu sayede çiftçilerin hale ulaşımlarının daha rahat olacağını söyledi.

Beykent Toptancı Hali'nin ilçenin önemli ticaret merkezlerinden olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda Beykent Toptancı Hali'ne ulaşım sağlayan yolda trafikte büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Burada yapmış olduğumuz düzenlemeyle trafik akışını daha düzenli bir hale getirmeyi amaçladık. Vatandaşlarımızın araç trafiğini rahatlatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.