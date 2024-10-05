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Kumluca'da Amatör Balık Tutma Yarışması Başladı

Kumluca'da Amatör Balık Tutma Yarışması Başladı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen amatör balık tutma yarışmasına 50 tekne ve 150 kişi katıldı. 'Kumluca Büyük Balığın Peşinde' temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, sürdürülebilir balık avını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 50 tekne ve 150 kişinin katılımıyla düzenlenen amatör balık tutma yarışması başladı.

Kumluca Belediyesi ve bazı firmaların destekleriyle amatör balıkçılar tarafından, "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" sloganıyla balık avlama yarışması gerçekleştirildi.

Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki törenin ardından 50 tekne ile açılan 150 balıkçı, oltayla en büyük balığı tutmaya çalıştı.

Yarışmayı düzenleyenlerden Erhan Aydoğmuş, törende yaptığı konuşmada, amatör balıkçılığı sevdirmek, gelecek nesillere sürdürülebilir balık avı serüvenini aktarabilmek için yarışmayı organize ettiklerini söyledi.

Amatör ruhla denizlerdeki balık tutma alışkanlığını doğru bir şekilde anlatmak istediklerini dile getiren Aydoğmuş, bu etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini vurguladı.

Aydoğmuş, iki gün sürecek yarışmanın sonunda farklı kategorilerde dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel

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