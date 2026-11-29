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Kumluca Belediyesince, Kumluca Belediyespor Kulübü yararına düzenlenen 28. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

İlçede 36 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın açılış programına Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kulüp yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Avcıoğlu, turnuvanın 28 yıldır kesintisiz sürdürülmesinin önemli olduğunu belirterek, organizasyonun dostluk, centilmenlik ve birlik beraberlik içerisinde geçmesini temenni etti.

Kendisinin de geçmişte bu sahalarda futbol oynadığını ifade eden Avcıoğlu, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere, sponsorlara ve katılımcılara teşekkür ederek takımlara başarı diledi.

Konuşmanın ardından Başkan Avcıoğlu'nun başlama vuruşuyla turnuvanın ilk karşılaşması oynandı. Açılış maçında BHN Otomotiv Burak Harman, Red Line Onur Turkuaz Reklam takımını 5-1 mağlup etti.

Yaklaşık iki ay sürecek turnuvanın sonunda şampiyon olan ve dereceye giren takımlara ve sporculara para ödülü verilecek.

Kaynak: AA