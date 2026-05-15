Kumluca'da yüzme yarışları yapıldı

Kumluca'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme yarışları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Genlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ve "Gençlik haftası" kapsamında düzenlenen yarışlara 63 sporcu katıldı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, ilçede gülle atma, koşu, güreş, badminton, judo, masa tenisi turnuvasının ardından yüzme yarışları yapıldığını söyledi.

Yüzme yarışmasında 50 metre serbest kadınlar 13 yaş grubunda Elif Güler, 11 yaş grubunda Tusem Nur Yılmaz, 9 yaş grubunda Ceren Atay birinci olurken

50 metre serbest erkekler 13 yaş grubunda Süleyman Ender Aydil, 11 yaş grubunda Çağan Gürbüz ve 9 yaş grubunda ise Eymen Güler birinciliği elde etti.