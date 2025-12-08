Haberler

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş
Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece'deki 150 milyonluk vurgunun ardından ben zer bir olan Konya'da da yaşandı. Kulu Adliyesi'nde görevli katip Ayşe Selvi , zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Selvi, parayı kripto borsası ile sanal bahis oynayarak bitirdiğini itiraf etti.

İstanbul Büyükçekmece'deki 150 milyon TL'lik vurgunun yankıları sürerken, benzer bir zimmet olayı bu kez Konya'nın Kulu ilçesinde ortaya çıktı. Kulu Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Ayşe Selvi'nin, farklı dönemlerde icra dosyalarından ve hazine adına yatırılan emanet hesaplarından para çektiği belirlendi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 6,5 milyon TL'lik zimmet tespit edildi.

"KRİPTO VE SANAL BAHİSTE KAYBETTİM" İTİRAFI

Bir çocuk annesi Ayşe Selvi, geçen çarşamba günü savcılığa giderek suçunu itiraf etti. Selvi, zimmetine geçirdiği paranın tamamını kripto para borsalarında işlem yaparak ve sanal bahis oynayarak kaybettiğini söyledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İtirafın ardından gözaltına alınan Selvi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda bitirmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMustafa AVŞAR:

Türbanlı torpilinden yararlanıp, cennete gider.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Mümin kardeşimiz neler yapmış böyle , dini bütün türbanlı bacımız. Neyse, affedilmek bir tövbesine bakar Bir de hacca giderse pekiştirir daha iyi olur.Konya Konya şaşırtmıyorsun yine!

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkSeS:

Yaptığına bak.. Ama saçının telini erkeklerden saklıyor

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeli İdi:

hahahahaha

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli :

Şekil itibarı ile, baştakilerden bir farkı yok. Din kisvesi altında çal, çırp saraylarda yaşa.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
