Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜROB'un aylık bilgilendirme toplantısına katıldı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul artık yalnızca bir şehir değil, dünya turizminin yükselen yıldızı, kültür ve sanatın başkenti haline gelmiştir. 2025 yılının ilk 9 ayında İstanbul 14 milyon 158 bin yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır." dedi.

Bakan Ersoy, Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TÜROB) tarafından düzenlenen aylık bilgilendirme toplantısına katıldı.

Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ersoy, Türkiye'nin son yıllarda turizmde elde ettiği başarılarla artık küresel rekabette herkesin yakından takip ettiği, öncü bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Ersoy, yılın ilk 9 ayında yaklaşık 50 milyon ziyaretçinin Türkiye'de ağırlandığına dikkati çekerek "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artış yaşanmıştır. Kişi başı ortalama harcama 103 dolar seviyesine çıkarken turizm gelirlerimiz yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 50 milyar dolar seviyesini aşmıştır. İstanbul artık yalnızca bir şehir değil, dünya turizminin yükselen yıldızı, kültür ve sanatın başkenti haline gelmiştir. 2025 yılının ilk 9 ayında İstanbul 14 milyon 158 bin yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır." diye konuştu.

Bu yıl sonuna kadar 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefini tutturmak istediklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman masa başında, sektörün gerçeklerinden uzak kararlar almadık. Her daim sektörün içindeki aktörlerle görüşerek adımlar attık. Bu sayede bugün Türk turizmi dünyada bir yıldız gibi parlamayı başarmıştır. Bakanlık olarak küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığımızı artırmak, ülkemize nitelikli turisti getirebilmek ve turizm geliri hedeflerini yükseltmek amacıyla pazar çeşitliliğine öncelik veriyoruz. Söz konusu çeşitliliği yaratmak için üç kademeli bir stratejiyle yol alıyoruz. Ülkemizin mevcut ürünlerini daha fazla pazarda tanıtıyor, yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğimizi artırıyor, turizmi 12 aya ve Türkiye'nin 81 iline yayıyoruz."

"Türkiye Kültür Yolu Festivali gelecek yıl 26, 2027'de ise 32 şehirde düzenlenecek"

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla 200'e yakın ülkeye ulaşan özel tanıtım kampanyaları yürüttüklerini anlatarak "Bu sayede bugüne kadar ülkemizi tanıma fırsatı bulamamış insanlara da Türkiye'nin pek çok alanda görülmeye değer bir ülke olduğunu kanıtlıyoruz. 10 dilde yayın yapan GoTürkiye internet sitesinde bugün 60'a yakın ürün mevcut. Öte yandan Go Türkiye sosyal medya hesaplarındaki toplam takipçi sayısı ise 21 milyonu aşmış durumda." değerlendirmesini yaptı.

Turizmde ürün çeşitliliğinin en önemli başlıklarından birinin, kültür turizmi olduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"2021 yılında Beyoğlu'nda başlattığımız Kültür Yolu Festivali projemizi 2025 yılında 20 ayrı şehirde düzenliyoruz. 5 Nisan'da Adana'da başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kapanışı, yarın Antalya'da başlayacak ve 9 Kasım'a kadar sürecek Antalya Kültür Yolu Festivali ile yapılacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali gelecek yıl 26, 2027 yılında ise 32 şehirde düzenlenecek. Bu yıl yine hepinizin bildiği gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki 5 ayrı şehrimizde 'Bir Anadolu Şenliği' düzenledik. 2026'da bu şenliğin düzenleneceği illerin sayısı 9'a çıkacak. Festivaller sayesinde kültür ve turizmin birbirini desteklediği bir ekosistem yaratıyoruz. Ayrıca Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının restorasyon çalışmaları da sona erdiğinde, bu iki simgesel yapı, artık yalnızca ulaşım değil, İstanbul'un her iki yakasında kültür ve sanatın adeta kalbi olacak."

"İzmir, Bodrum, Muğla ve Kapadokya Michelin Rehberi'ne eklendi"

Mehmet Nuri Ersoy, gastronomi alanında da yapılan çalışmalara işaret ederek 2022'de İstanbul'un dahil olduğu Michelin Rehberi'ne daha sonra İzmir, Bodrum, Muğla ve Kapadokya'nın da eklendiğini söyledi.

Dizi ve film ihracatına da işaret eden Ersoy, Türk dizilerinin dünyada 170'e yakın ülkede, bir milyardan fazla seyirciye doğrudan ulaştığını söyledi.

Ersoy, Bakanlık olarak Türk dizilerinin gücünü uluslararası tanıtım stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini vurgulayarak "TGA tarafından hazırlanan, Antalya ve İstanbul temalı iki mini dizi, hedef ülkelerde en sevilen oyuncuların rol aldığı etkileyici bir tanıtım projesi oldu. Bu yapımlar, hem kültürel diplomasi hem de destinasyon tanıtımı açısından büyük ses getirdi ve toplamda 2.43 milyar gösterim, 876 milyondan fazla izlenme elde etti. Bu başarının ardından önümüzdeki dönemde farklı temalarda, yine ülkemizi ve şehirlerimizi öne çıkaran yeni projelerle dünyada ses getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tanıtım faaliyetlerimizi çok yönlü ve stratejik bir biçimde sürdürüyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise İstanbul'un tanıtımına katkı amacıyla 24-25 Eylül 2026'da düzenlenecek İstanbul Turizm Fuarı'na herkesi davet ederek "Turizm sektörümüz kendisi dışında zaman zaman çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış olsa da her zaman olduğu gibi yine hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisine, istihdama, cari açığın kapatılmasına güçlü destek sunmaya devam ediyor." dedi.

Yılın ilk yarısında otelcilerin artan döviz kurlarıyla zorlandıklarını dile getiren Eresin, kasım ayından umutlu olduklarını vurguladı.

Uzak Doğu ülkelerinden Türkiye'ye daha fazla ziyaretçinin gelmesini temenni ettiklerini aktaran Eresin, Çin pazarındaki çalışmalar için TGA'ya ve Bakanlığa teşekkür etti.

Müberra Eresin, 2026'nın zorluklarla beraber fırsatları da beraberinde getireceğine inandığını dile getirerek "Türkiye'nin turizmdeki güçlü potansiyelini sürdürülebilir kılmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tanıtım faaliyetlerimizi, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul Ticaret Odası ve Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle çok yönlü ve stratejik bir biçimde sürdürüyoruz." diye konuştu.