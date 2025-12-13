Haberler

Bakan Ersoy'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin kabul edilmesine ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin toplum için hayırlı olmasını diledi. Ersoy, kültür, sanat ve turizm alanındaki kazanımların devam edeceğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin sunumunun gerçekleştirildiğini ve kabul edildiğini bildirdi.

Bütçenin hayırlı olmasını temenni eden Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"Kültür, sanat ve turizm alanlarında bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşıyacak, kültürel mirasımızı koruyan, turizmde nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi önceleyen çalışmalarımızı yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Sanatı ve kültürü toplumun her kesimiyle buluşturan, ülkemizin değerlerini geleceğe taşıyan projelerimizi 2026 bütçemizle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

